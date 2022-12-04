﻿Aracını park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi 

Olay, Gaziantep Nizip'te meydana geldi.

Ali Ç., aracını park etmek için geri manevra yaptığı esnada, aracın arkasında bulunan oğlu Ahmet Ç.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk aracın altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Ahmet Ç. sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Ç. defnedilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.