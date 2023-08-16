92 yaşındaki milyarder Rupert Murdoch yine aşık olduğunu açıkladı. Gelin hanım bakın kimin eski kaynanası çıktı

Geçen yıl dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanan 92 yaşındaki ünlü medya milyarderi Rupert Murdoch, mart ayında Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ve altıncı evliliğine hazırlanıyordu.

Rupert Murdoch'ın, nişanlandığını duyurmasından sadece iki hafta sonra Ann Lesley Smith'ten ayrıldığı öğrenilmişti. Çift, 20 Mart'ta verdikleri nişan haberinin ardından 4 Nisan'da da ayrıldıklarını duyurmuştu.

Amerikan Fox News'in sahibi, kısa süre sonra yeniden aşık oldu. Murdoch, 66 yaşındaki emekli bilim insanı Elena Zhukova ile ilişkiye başladı. Zhukova, Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski eşi Daria Zhukova'nın annesi.

İddialara göre Murdoch ile Zhukova henüz ilişkinin erken aşamalarında.

Murdoch ile Zhukova'yı tanıştıran kişi ünlü iş insanının üçüncü evliliğini yaptığı ve boşandığı Wendy Deng. Yani Murdoch'ın eski karısı, onun yeni bir aşka yelken açmasına da yardımcı oldu.



Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'nın, Yunanistan'ın Korfu adasında ünlü Christina O adlı yatla romantik bir gezi yaptığı öğrenildi.