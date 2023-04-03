92 yaşındaki medya milyarderi Rupert Murdoch beşinci nişanlıya servet değerinde yüzük aldı

ABD’li medya patronu Rupert Murdoch’un 66 yaşındaki nişanlısı Ann Lesley Smith’e 2 milyon sterlin (47.3 milyon TL) değerinde 11 karatlık pırlanta bir nişan yüzüğü hediye ettiği öğrenildi.

ABD’li mücevher uzmanı Carol Woolton, “Bu, muhteşem bir yüzüktür ve eski moda bir romantik tarafından alındığını gösterir” dedi. Altın Rolex saat de takan Smith’in mücevheri çok sevdiği belirtildi.

Dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçen, ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya yöneticisi Rupert Murdoch, yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Murdoch'un nişanlısı, 66 yaşındaki Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith.

DÜĞÜN YAZIN OLACAK

Fox News'in sahibi olan Murdoch, nişanlısıyla eylül ayında California'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştıktan iki hafta sonra onu aradığını açıklamıştı.

Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini belirtmişti.

Daha önce dört kez evlenen Murdoch, evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu. Çiftin düğün töreni yaz sonunda olacak.

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 64 YAŞINDA

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen Eylül ayında ayrıldı.

Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.

