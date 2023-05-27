A Haber canlı yayınında sunucunun söylediklerini duymayan Erdoğan böyle seslendi

Katıldığı canlı yayında uyuklayan Erdoğan’ın sunucu Banu El’in sesini duymadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

A Haber canlı yayınında sunucunun söylediklerini duymayan Erdoğan böyle seslendi

Editör: Oğuz OK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A Haber’deki canlı yayın programında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor.

Erdoğan, program esnasında uyuklamış yönetmen de hızlı bir şekilde Erdoğan’ı kadrajdan çıkarmıştı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Aynı programdan bir başka kısım daha dikkat çekti. Sunucu Banu El’in Erdoğan’a HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerine yer vereceği sırada araya giren Erdoğan, "Banu, Banu. Ses çok az geliyor...” dedi.

Bunun üzerine Banu El, sözlerini yarıda keserek “Çok özür dilerim efendim” dedi.

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