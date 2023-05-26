Canlı yayında uyuklayan Erdoğan için Orhan Uğuroğlu'ndan olay yorum ‘A Haber Recep Tayyip Erdoğan'ı da uyuttu’

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber'e katıldığı canlı yayında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında soruları yanıtlarken uyukladığı görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, seçime kısa bir süre kala gerçekleşen uyuklama görüntüsünü paylaşarak dikkat çekti.

Uğuroğlu, paylaşımında yandaş A Haber'in gerçekleri gizleyen ve vatandaşı uyutmaya çalışan yayın politikasına göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı: "A Haber'in milleti yalan haberlerle uyuttuğunu söylüyorduk, inanmıyorlardı. İşte ispatlandı, Recep Tayyip Erdoğan'ı da uyuttu A Haber."