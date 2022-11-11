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A Haber muhabiri 45 saniyede 7 defa 'Başkan Erdoğan' dedi. Gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına yapacağı ziyaretleri anlatan A haber sunucusu, sürekli olarak "Başkan Erdoğan" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 23:45
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A Haber muhabiri 45 saniyede 7 defa 'Başkan Erdoğan' dedi. Gündem oldu

A Haber muhabiri 45 saniyede 7 defa 'Başkan Erdoğan' dedi. Gündem oldu
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Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışına yapacağı ziyaretleri anlatan sunucunun, sürekli olarak “Başkan Erdoğan” demesi sosyal medyada gündem oldu.

A Haber sunucusu 45 saniyede 7 defa “Başkan Erdoğan” dedi.

İşte sunucunun o sözleri;

“Sabah saatlerinde Ankara’dan hareket etti Başkan Erdoğan, Özbekistan’a gidiyor Semerkand’a. Daha sonrasında ise yarın akşam Türkiye’ye dönüşü gerçekleştirecek Başkan Erdoğan. İstanbul’da kaldıktan sonra 13 Kasım’da Bali’ye hareket edecek ve 16 Kasım’da ise Bali’den Türkiye’ye dönüş gerçekleştirecek. Daha sonrasındaysa Başkan Erdoğan durmuyor.

Türkiye’de bir gün kaldıktan sonra 17 Kasım’da Bahreyn’e hareket edecek ve Bahreyn’deki konaklamadan sonra 19-20 Kasım’da da Başkan Erdoğan Katar’a hareket edecek. Daha sonrasındaysa Türkiye’ye dönüyor Başkan Erdoğan. 21 Kasım’da Ankara’da MKYK var, 23 Kasım’da İl Başkanlığı, 26 Kasım’da ise Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da olacak ve 3 Aralıkta’da Samsun’da Başkan Erdoğan programlarını sürdürecek”

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