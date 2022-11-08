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Emniyet’in Basın Müdürü, A Haber muhabiri çıktı

Polis Akademisi mezuniyet töreninde AKP şarkısı çalınmasını savunan Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke'nin AKP’ye yakın A Haber’de çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:10
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Emniyet’in Basın Müdürü, A Haber muhabiri çıktı

Emniyet’in Basın Müdürü, A Haber muhabiri çıktı
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Bir süre önce düzenlenen Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde AKP'nin seçim kampanyası için hazırlanan "Türkiye Yüzyılı" şarkısı çalınmıştı.

Buna gelen tepkilerin ardından bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Türkiye Yüzyılı"na vurgu yapıldı. Açıklamanın AKP’li bir siyasetçinin açıklamasından neredeyse farksız olması ise dikkat çekti.

Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke'nin AKP'ye yakınlığıyla bilinen A Haber'in eski muhabiri olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Emniyet’in resmi sitesinde Eke’nin özgeçmişinde de bu bilgilere yer verildiği görüldü:

İşte o bölüm:

“2011 yılının Kasım ayında A Haber’den gelen teklif üzerine Ankara Haber Merkezi’nde parlamento muhabiri olarak göreve başladı.

A Haber’de görev yaptığı dönem içinde 15 Temmuz gecesi bir ilke imza atarak, Meclis Genel Kurulu’ndan ilk kez canlı yayın yapan muhabir oldu. A Haber’de sayısız haber ve son dakika gelişmesini kamuoyuna ulaştırdı.

Yakından takip ettiği AK Parti ve MHP’den çok sayıda canlı yayın gerçekleştirdi.”

 

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FARK VAR
8.11.2022 10:31
Emniyet kimlere kalmış. Vay be.  
 
Msc
8.11.2022 10:28
Parti devleti  
 
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