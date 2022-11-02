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Turhan Çömez A Haber’in ahlaksızlığını fena yakaladı

İktidara yakın A Haber’in İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili yalan haberine Turhan Çömez’den sert yanıt geldi…

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:00
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Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez A Haber’in ahlaksızlığını fena yakaladı

Turhan Çömez A Haber’in ahlaksızlığını fena yakaladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada dolaşıma sokulan, Refah Partisi-Anavatan Partisi’nin 1996 yılında olası bir koalisyonuna ilişkin yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında söyledikleriyle ilgili A Haber’in yaptığı haber tepki çekti.

AKŞENER’DEN AÇIKLAMA

Haberde;” Meral Akşener'in yayın arası görüntüleri ortaya çıktı! 28 Şubatçılar ile kirli iş birliği: "Ben iyi bir örgütçüyüm Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım" ifadeleri kullanmıştı.

Akşener konuyla ilgili yaptığı açıklamada yazılanlara tepki göstererek; “Orada ben diyorum ki Refah Yol ile Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyordu ben Refah-Yol’u yıkıyorum ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım, konuşmaya gittiğimiz konuda Susurluk meselesi…Böyle bir zekasızlığa gerçekten inanamıyorum.” demişti

TURHAN ÇÖMEZ’DEN SERT TEPKİ

A Haber’e bir tepki de Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Partili Turhan Çömez’den geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çömez mesajında; Çaresizlik ve kaybetme korkusu insanı ahlaksız yapar mı? Yapıyormuş gördük. Türkiye’de hiç Refah-Ana koalisyonu oldu mu? Yalanlarınızda boğulacaksınız.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Deli Dumrul
2.11.2022 17:37
Ama kararları uygulayacağım dedi mi demedi mi?  
 
Gökhan 61
2.11.2022 17:37
28 Şubat denen akpnin önünü açmak için fetöcülerle ABD’nin kurduğu bir kurguydu bundada başarılı oldular ve ne yazıkki bu ülkeyi 20 yıldır soyup soğana çevirdiler birde rejimi değiştirmeye çalışıyorla  
 
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