Turhan Çömez A Haber’in ahlaksızlığını fena yakaladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada dolaşıma sokulan, Refah Partisi-Anavatan Partisi’nin 1996 yılında olası bir koalisyonuna ilişkin yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında söyledikleriyle ilgili A Haber’in yaptığı haber tepki çekti.
AKŞENER’DEN AÇIKLAMA
Haberde;” Meral Akşener'in yayın arası görüntüleri ortaya çıktı! 28 Şubatçılar ile kirli iş birliği: "Ben iyi bir örgütçüyüm Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım" ifadeleri kullanmıştı.
Akşener konuyla ilgili yaptığı açıklamada yazılanlara tepki göstererek; “Orada ben diyorum ki Refah Yol ile Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyordu ben Refah-Yol’u yıkıyorum ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım, konuşmaya gittiğimiz konuda Susurluk meselesi…Böyle bir zekasızlığa gerçekten inanamıyorum.” demişti
TURHAN ÇÖMEZ’DEN SERT TEPKİ
A Haber’e bir tepki de Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Partili Turhan Çömez’den geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Çömez mesajında; Çaresizlik ve kaybetme korkusu insanı ahlaksız yapar mı? Yapıyormuş gördük. Türkiye’de hiç Refah-Ana koalisyonu oldu mu? Yalanlarınızda boğulacaksınız.” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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