İYİ Partililer, Turkuvaz Medya önünde toplandı. A Haber'de Meral Akşener'e çirkin hakaret

İYİ Parti, A Haber yayınına yorumcu olarak katılan siyaset bilimci Onur Erim'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karanının değerlendirildiği yayında sunucu Merve Türkay, "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce" sorusunu yöneltti.

Onur Erim ise "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İL BAŞKANI YILDIRIM: BU AHLAKSIZLIK, TERBİYESİZLİK YANINIZA KALMAYACAK

Erim’in skandal ifadeleri donrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yıldırım, "Tüm İstanbul il teşkilatımızı, Genel Başkanımıza dil uzatan Onur Erim denen terbiyesize haddini bildirmek üzere A Haber önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz. Bu ahlaksızlık, terbiyesizlik yanınıza kalmayacak! Hesap vereceksiniz!" ifadlerini kullandı.

A HABER BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Coşkun Yıldırım'ın açıklamasının ardından İYİ Partililer, A Haber binası önünde toplandı ve Onur Erim'in sözlerini protesto etti.