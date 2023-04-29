Akşener'e skandal sözler söyleyen Onur Erim'in bir iş adamını 100 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı

A Haber Canlı yayınına çıkan Melih Gökçek’in eski Danışmanı Onur Erim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında skandal sözler söyledi. Erim’in skandal sözleri sonrası çok sayıda tepki gelirken İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Turkuaz Medya’nın önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İYİ Partililer “Akşener Başbakan” sloganları attı.

İŞ ADAMINI DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bir dönem danışmanlığını yapan Erim’in bir iş adamını dolandırdığı ortaya çıktı. Gazeteci Bircan Yıldırım, Erin’in Afyonkarahisarlı bir iş adamını 100 bin dolar dolandırdığını söyledi.

Bircan Yıldırım, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Meral Akşener hakkında yaptığı skandal açıklama ile gündem olan Melih Gökçek’in eski danışmanı Onur Erim’in Afyonkarahisarlı bir iş adamını 100.000 Dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Erim’e gönderdiği paranın dekontunu paylaşan İş Adamı “Yüreğin yetiyorsa savcıya git hırsız Onur” dedi. Duyurmayı unutmayın!