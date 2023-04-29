Meral Akşener'e A Haber canlı yayınında skandal sözler. İYİ Partililerden A Haber önünde protesto

A Haber canlı yayınıda Onur Erim Akşener’e yönelik skandal sözlerinin ardından İYİ Partililer Turkuvaz Medya'ya ait A Haber binasının önünde toplandı.

Meral Akşener'e A Haber canlı yayınında skandal sözler. İYİ Partililerden A Haber önünde protesto

A Haber yayınına yorumcu olarak katılan Siyaset Bilimci Onur Erim'in, Akşener'in "Bu ele terörist eli değmedi" açıklamasına yönelik "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İYİ Partililer, skandal sözlerin ardından A Haber binası önünde toplandı.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karanının değerlendirildiği yayında sunucu Merve Türkay, "Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce?" sorusunu yöneltti.

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Onur Erim ise "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bu skandal sözlerin ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Saltuk Buğra Kavuncu, "Biz milletimizle tarih yazacağız; seni, senin zihniyetindekileri, o çirkin sözlerinizi, hakaretlerinizi de tarihe gömeceğiz!" dedi.

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A HABER ÖNÜNDE TOPLANMA ÇAĞRISI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, A Haber binası önünde eylem yapacaklarını belirtti.

Yıldırım, Twitter paylaşımında "Tüm İstanbul il teşkilatımızı, Genel Başkanımıza dil uzatan Onur Erim denen terbiyesize haddini bildirmek üzere A Haber önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz. Bu ahlaksızlık, terbiyesizlik yanınıza kalmayacak! Hesap vereceksiniz!" dedi

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İYİ PARTİ'DEN TURKUVAZ MEDYA ÖNÜNDE PROTESTO

Daha sonra A Haber önünde toplanan partililer Onur Erim'in sözlerine tepki göstererek, "Başbakan Meral Akşener" sloganları attı.

"YAŞANAN AHLAKSIZLIĞI İFŞA EDİYORUZ"

A Haber önünde basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Büyük bir terbiyesizliğin karşısında duruyoruz. Haramzadelerin iktidarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yalan üretmek haricinde hiçbir işe yaramayan bu kurumun çatısı altında yaşanan bir ahlaksızlığı ifşa ediyoruz" dedi.

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"Ne yazık ki ülkemizde uzun zamandır ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışan bir güruh bugün hedefini Genel Başkanımız Meral Akşener'e almaya çalıştı" diyen Yıldırım, "Sokaklarda adamım diye gezerek onurunu pazarlayan bir korkağın, yani Onur Erim'in kendini piyasaya sürmek için çıktığı A Haber kullandığı pis ve aşağılık dil ne bizim açımızdan ne de aziz milletimizin değerleri açısından kabul edilmez bir dildir. Necip Fazıl'ın ifadesiyle biz bunlara çukur diyoruz. Alçak bile değil bunlar ancak çukur. Çünkü alçakta bir seviye vardır, burada seviye diye bir kavram yoktur" ifadelerini kullandı.

Hukuki yollara başvuracaklarını dile getiren Yıldırım, "A Haber özür dilemediği takdirde, ki bu saatten sonra dilese bile, bu saate kadar bize bir özür haberi gelmedi, yarın hukuki işlemleri başlatıyoruz" diye konuştu.

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