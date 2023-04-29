A Haber canlı yayınında Akşener'e skandal sözler sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında söylenen skandal sözler sonrası açıklama yaptı. Yavaş, “Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek” dedi.

A Haber canlı yayınında Akşener'e skandal sözler sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in bir dönem danışmanlığını yapan Onur Erim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında skandal sözler söyledi. Erim’in A Haber canlı yayında söylediği skandal sözler sonrası çok sayıda tepki geldi. Turkuaz Medya önünde toplanan İYİ Partililer “Akşener Başbakan” sloganları attı.

Akeşener’e yönelik skandal sözlere tepki gösterenler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Yavaş, Akşener’in yanında olduklarının altını çizerek, “Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek. Bu kirli söylemleri kınıyor, İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in her zaman yanında olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum."

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