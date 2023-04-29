‘Tüm psikiyatristleri muayene etmeye çağırıyorum’. Akşener’den Soylu’ya tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28’inci dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mitinglerine bugün Kocaeli'nde devam etti. Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kocaeli'nde kendilerini karşılayan kalabalıkta vatandaşlara seslendi.

“MÜHRÜN BİR TANESİNİ KEMAL'E VURACAKSINIZ, BİR TANESİNİ DE MERAL'E VURACAKSINIZ”

Kalabalıktan gelen ‘Başbakan Meral’ sloganına ilişkin konuşan Akşener pazarlıkla değil, helal oylarla başbakan olacağını vurgulayarak “Alacaksınız ‘Evet' mührünü; bir tanesini Kemal'e vuracaksınız, bir tanesini de Meral'e vuracaksınız” dedi.

“BU DERECE PİS BİR DİLİN OLDUĞU BİR SEÇİME İLK DEFA GİDİYORUZ”

Konuşmasına savaşa değil, seçime gidildiğini vurgulayarak devam eden Akşener, “Senelerdir seçim yaparız. Bu derece pis bir dilin, bu kadar kötü cümlelerin, bu kadar iğrenç; insanları birbirine düşüren bir sistemin olduğu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Seçim bir bayramdır” dedi.

“İYİ PARTİLİLERİN TAMAMI, CHP'LİLERİN BİRER TANESİ… SÖZ MÜ?”

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Akşener; “Tabii ben kendi partime de oy isteyeceğim. CHP'liler beni affedin ama sizden de birer tanecik isteyeyim bari. CHP'lilere saygım sonsuz, vereceksiniz oylarınızı partinize ona itirazım yok. Ama birer tanecik ben alabilir miyim? Her evden bir tanecik alabilir miyim? Peki, İYİ Partililerin tamamı CHP'lilerin birer tanesi. Söz mü?” diyerek İYİ Parti'ye de oy istedi.

“YERYÜZÜNÜN EN CIVIK FETÖ ÖVGÜSÜNÜ YAPAN ADAMDIR YA BU”

Akşener, Bekir Bozdağ'ın “14 Mayıs akşamı ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek” sözlerine ilişkin, “Ay bir güldüm, bir güldüm. Yahu ben 8 sene Meclis yönettim. Bu arkadaş çıkar, FETÖ’yü bir anlatır, bir anlatır. İtiraz edene bir fırça. Yeryüzünün en cıvık FETÖ övgüsünü yapan adamdır ya bu. Şimdi bakın nereden nereye? Patronu öyle söylüyor ya; ‘Nereden nereye, kimler kimlerle beraber.' Aynısı” diye konuştu.

“HABUR'DA YAPILAN İHANETİ NASIL KARŞILAYACAĞIZ? NEYLE TARİFLEYECEĞİZ?”

Akşener, Binali Yıldırım'ın “Bunlar kazanırsa işgalciler kazanır” sözlerine ilişkin “Millete ‘bunlar' demek ayıptır, ayıp. Sen kimsin? Diyor ki, ‘İşgalciler kazanır.' Ya tarihten haberi yok. İstiklal Savaşı'yla bu milletin, hele ki işgal güçlerini canları, terleri, istikballeri pahasına bu şehirden kovmuş İzmitliler; siz işgal gücüymüşsünüz, bu arkadaşlar da İstiklal Mücadelesini veriyormuş. Peki muhteremler; Habur'da yapılan ihaneti nasıl karşılayacağız? Neyle tarifleyeceğiz?” diye konuştu.

“TÜM PSİKİYATRİSTLERİ BU ARKADAŞLARI MUAYENE ETMELERİ İÇİN ÇAĞIRIYORUM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son açıklamalarına ilişkin konuşan Akşener, “Adam erkek erkeğe evliliğe takmış kafayı. Bugün itibarıyla yeni bir şey daha var. Erkekler ve hayvanlar evleniyormuş. Onca iş içinde gelinen nokta bu mu ya? Bu nasıl bir duygu, bu nasıl bir düşünce, bu nasıl bir psikoloji? Ben Türkiye'deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum” dedi.

“ARTIK BUNLAR KAFAYI YEDİ”

AKP cenahından Millet İttifakı'na yönelik söylemlere ilişkin konuşmasına devam eden Akşener, kalabalığa şu sözlerle seslendi:

* “Aziz milletim, değerli hemşehrilerim, sevgili gençler. Artık bunlar kafayı yedi. Allah aşkına oylarınızla şunları bir an evvel emekliye sevk edelim. Allah rızası için canınızı kurtaralım, sizi kurtaralım sizi. Gidiyoruz gümbürtüye.”

“RECEP BEY MANHATTAN'DAKİ EVİ NE YAPACAKSIN?”

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ülkede yaşayan tüm vatandaşların namusunu, şerefini korumakla görevli olduğunun altını çizen Akşener; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

* “Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni Gabar'a, Cudi'ye gömüyor. Sayın Recep Bey kardeşim, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır iman edenler için."

* Ben bir şehit olarak Gabar'a, Cudi'ye gömülmeye hazırım da sen Manhattan'daki evi ne yapacaksın? Apartmanı ne yapacaksın?”