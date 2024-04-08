A Milli Takım Hollanda'ya 2-1 yenildi

Kaynak: AA
A Milli Takım Hollanda'ya 2-1 yenildi
Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'de A Milli Kadın Tenis Takımı, ilk karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 yenildi.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'de gerçekleştirilen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye-Hollanda serisinin ilk maçında İpek Öz, Anouk Koevermans'ı 2-1 yenerek durumu 1-0'a getirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Suzan Lamens'e 2-0 yenildi ve durum 1-1'e geldi.

Serinin son maçında Suzan Lamens-Demi Schuurs çifti, İpek Öz-Berfu Cengiz ikilisini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçlarla Hollanda seriyi 2-1 kazandı.

A Milli Kadın Takımı, yarın TSİ 13.00'te ev sahibi Portekiz'le karşılaşacak.

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