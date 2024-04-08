Fenerbahçeli futbolcudan dikkat çeken Mauro Icardi paylaşımı

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Fenerbahçeli futbolcudan dikkat çeken Mauro Icardi paylaşımı
Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına ilk 11'de başlayan Efekan Karayazı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmıştı.

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte atak geliştiren Sarı-Kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin ayağından henüz 1 dakika geride kalmadan öne geçmişti.

Bu gol sonrası Sarı-Lacivertli futbolcular yönetim kurulu kararıyla sahadan çekilmişti.

Tatil edilen karşılaşmanın yankıları sürerken sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.

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