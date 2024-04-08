Fenerbahçeli futbolcudan dikkat çeken Mauro Icardi paylaşımı

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmıştı.
Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte atak geliştiren Sarı-Kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin ayağından henüz 1 dakika geride kalmadan öne geçmişti.
Bu gol sonrası Sarı-Lacivertli futbolcular yönetim kurulu kararıyla sahadan çekilmişti.
Tatil edilen karşılaşmanın yankıları sürerken sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.
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