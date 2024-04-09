Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınması için imza veren takımlar belli oldu. Galatasaray ve Trabzonspor yok

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu
Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınması için imza veren takımlar belli oldu. Galatasaray ve Trabzonspor yok
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçime gitmesi veya görevden alınması için bazı kulüpler imza topladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 18 Temmuz'daki mali genel kurulun seçimli olarak gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

18 Temmuz tarihinin çok geç olduğunu belirten bazı kulüpler, olağanüstü kongre için imza toplamaya başladı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR YOK
TFF'nin olağanüstü seçime hemen gitmesi veya Büyükekşi'nin görevden alınması için imza veren kulüpler şu şekilde;

- Fenerbahçe
- Beşiktaş
- Kasımpaşa
-Karagümrük
- İstanbulspor
- Adana Demirspor
- Samsunspor
- Pendikspor
- Antalyaspor
- Sivasspor

Galatasaray ve Trabzonspor'un imza vermemesi, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Futbolseverler, 'Galatasaray ve Trabzonspor nerede?' sorusunu sorarak yorum yağdırdı.

LİSTEYE ANKARAGÜCÜ DE EKLENDİ
Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla imza verecek 11. kulübün Ankaragücü olduğunu açıkladı.

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