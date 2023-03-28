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AB dizel ve benzinli araçlara vedaya hazır. E-Yakıt (E-Fuel) nedir

Avrupa Birliği'nin aldığı karar ile birlikte 2035 yılından sonra yeni üretilen araçlar, benzin veya dizel motorlar yerine elektrikli veya hidrojen yakıt hücreli motorlar gibi karbondioksit emisyonu olmayan motorlarla çalışacak.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:11
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AB dizel ve benzinli araçlara vedaya hazır. E-Yakıt (E-Fuel) nedir

AB dizel ve benzinli araçlara vedaya hazır. E-Yakıt (E-Fuel) nedir
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Bu karar, AB'nin Paris Anlaşması'na uyum sağlama ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca, AB'nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak.

AB'nin 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmayı hedefleyen iklim paketi kapsamında otomobillerin yanı sıra diğer ulaşım araçlarındaki emisyonların da azaltılması hedefleniyor.

E-yakıtların kullanımı da bu amaçla önemli bir adım olarak görülüyor.

Ancak, e-yakıtların geliştirilmesi ve kullanımı konusunda henüz verimlilik ve maliyet açısından ciddi sorunlar var ve bu sorunların aşılması zaman alacak gibi görünüyor.

E-YAKIT (E-FUEL) NEDİR?

E-Yakıt, elektrik enerjisi kullanılarak üretilen bir tür sentetik yakıttır. Bu yakıt, CO2 emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. E-Yakıt, elektrik enerjisi kullanılarak hidrojen ve CO2'nin sentezlenmesiyle elde edilir. Ardından, elde edilen hidrojen, CO2 ve diğer malzemeler bir dizi kimyasal reaksiyonla birleştirilerek sentetik yakıt oluşur.

E-Yakıt, benzin ve dizel yakıtın yerine geçebilecek bir alternatif olarak düşünülmektedir. Ayrıca, mevcut içten yanmalı motor teknolojileriyle uyumlu olduğu için, mevcut araçların da kullanabileceği bir yakıttır. E-Yakıtın avantajları arasında düşük CO2 emisyonları, yüksek enerji yoğunluğu ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması yer alır.

Ancak, E-Yakıtın üretimi oldukça pahalıdır ve enerji yoğunluğu nedeniyle benzin veya dizel yakıtlarından daha az verimlidir. Ayrıca, üretim sürecinde kullanılan elektrik enerjisi tamamen yenilenebilir kaynaklardan gelmediği sürece, CO2 azaltımı sağlamakta yetersiz kalabilir.

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