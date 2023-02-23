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Avrupa Birliği'nden TikTok yasağı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi. Sırada AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu var.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:47
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AB'den TikTok yasağı

Avrupa Birliği'nden TikTok yasağı
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AA’nın Politico’dan aktardığı habere göre, Birliğin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün Komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi.

SIRADA AB KONSEYİ İLE AVRUPA PARLAMENTOSU VAR
Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor.

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.

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