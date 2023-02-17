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AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'de meydana gelen depremzedeler için şu ana kadar yaptığı insani yardımın toplam 5,5 milyon avro tutarında olduğu kaydedildi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:44
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AB Türkiye için 5,5 milyon avroluk yardımda bulundu

AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
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AB Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye'de ve Suriye'deki kişiler için bugüne kadar AB'nin harekete geçirdiği insani yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Birliğin ilk günden itibaren harekete geçtiği ve depremzedelere yardımı artırdığı belirtilen açıklamada, Türkiye için 18 AB üyesinin barınma malzemeleri, ısıtıcılar, jeneratörler, mobilya, tıbbi malzeme, hijyen kitleri, gıda ve giysi gönderdiği aktarıldı.

Açıklamada, buna ilave olarak Belçika, Fransa, İtalya ve Arnavutluk'un tıbbi ekipler sevk ettiği, Hollanda'nın tıbbi tahliye uçağı gönderdiği kaydedildi.

AB acil durum programı kapsamında Romanya'da hazır bulundurulan 2 bin çadır ve 8 bin yatağın Türkiye'ye ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, 2 bin 500 yataklı 500 barınma ünitesinin de İsveç'ten yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB'nin Türkiye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçirdiği insani yardımların toplamının 5,5 milyon avro tutarında olduğu, bunun 3,2 milyon avrosunun yeni fonlardan, 2,3 milyon avrosunun ise devam eden insani yardım projelerinden aktarıldığı belirtildi.

SURİYELİ DEPREMZEDELER İÇİN 10 MİLYON AVROLUK YARDIM

Depremlerden Suriye'de etkilenen kişiler için ise AB'nin insani yardımlarının toplam tutarının ise 10 milyon avro olduğuna işaret edildi.

AB'nin Dubai'den sevk edilen insani yardımlarını taşıyan ilk uçağın bugün Adana'ya ineceği, yardımların buradan Uluslararası Göç Örgütünce (IOM) Suriye'ye geçirileceği aktarıldı.

Gelecek hafta iki uçağın daha gönderileceği, böylece İrlanda'nın koordinasyonunda toplam üç uçuşla kış şartlarına uygun çadırlar, ısıtıcılar, mutfak setleri, hijyen kitleri gibi malzemelerin Suriye'ye ulaştırılacağı bildirildi.

Suriyeliler için AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 12 Avrupa ülkesi yardım gönderdi. Yardımlar Beyrut ve Gaziantep'teki merkezlerden sevk edilecek. İtalya'dan yola çıkan ve çadır taşıyan bir gemi de bugün Beyrut'a ulaşacak. (AA)

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