ABB’de Melih Gökçek dönemi bürokratına yolsuzluk davası: ‘İŞKUR programıyla 500 kişiyi işe alındı gösterip, maaşlarının yarısını topladı’ iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, 2014 ile 2017 yılları arasında yaşanan bir dolandırıcılık iddiası ile ilgili olarak, Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığı ortaya çıktı.

İddianameye göre, Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde İŞKUR’un aracılık ettiği programa yetkili olarak atanan bürokrat Neslihan K., yaklaşık 500 kişiyi işe alındı gösterip, maaşlarının yarısını topladı.

Neslihan K.’nın zimmetine, 2015 ve 2016 yıllarında yaklaşık 258 bin dolara karşılık gelen 761 bin TL geçirdiği iddia edildi.

TYP KAPSAMINDA ALDIĞI İŞÇİYİ SEKRETERİ GİBİ ÇALIŞTIRDI

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın tutanaklarına göre, yaşanan süreç hem Büyükşehir Belediyesi’ni hem de İŞKUR’u zarara uğrattı.

İddianameye göre süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar’ın, 13 Mayıs 2015’te İŞKUR’un aracılık ettiği, işsizlere gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan Toplum Yararına Programı (TYP) konusunda belediye bürokratı Neslihan K.’yı yetkilendirmesiyle başladı.

"SGK İşveren Sistemi" kullanıcı giriş sayfasında kullanıcı adı, şifresi ve işyeri şifresine sahip tek yetkili olan Neslihan K., iddiaya göre TYP kapsamında işe yerleştirilen Şule M.’yi sekreteri gibi çalıştırdı.

SİSTEMDEN, BAŞVURU YAPANLARA ULAŞTILAR

İddianameye göre, TYP listesinde bulunan kişilerin iletişim bilgilerini sistemden alarak arşivledikten sonra sigortasız çalışan ya da işsiz olup ekonomik sıkıntı yaşayan şahıslara ulaşan Neslihan K. ve Şule M., bu kişilere TYP kapsamında işe sokup, karşılığında alacakları asgari ücretin yarısından fazlasını kendilerine vermelerini teklif etti. Bu şekilde yaklaşık 500 kişiyi işe alındı gösterdiği iddia edilen iki isim hakkında şikayet üzerine 2019 yılında inceleme başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Neslihan K. ve Şule M.’nin yanı sıra bu yolla işe gelmeden maaş alanlar hakkında 15 Kasım 2019 tarihinde iddianame hazırladı.

ABB YÖNETİMİ DE DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Neslihan K., tutuklanırken, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi de 31 Aralık 2019 tarihinde davaya müdahil oldu. Yapılan incelemeler sonunda iddianamede Neslihan K.’nın 19 Ekim 2015 ile 17 Ağustos 2016 tarihleri arasında bu yolla, o dönem yaklaşık 258 bin dolara karşılık gelen 761 bin TL kazanç elde ettiği tespit edildiği belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Neslihan K. ve Şule M. ile maaşlarının yarısını verdikleri iddia 11 kişi hakkında açılan dava sürerken, tutuklu yargılanan Neslihan K. ve Şule M., Covid-19 tedbirleri kapsamında, haklarında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Adli kontrol tedbiri devam eden sanıklar, 24 Ekim’de bir kez daha hakim karşısına çıkacak.