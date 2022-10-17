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ABD Başkanı Joe Biden'dan Suudi Arabistan kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükseldi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 00:04
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ABD Başkanı Biden Suudi Arabistan kralı Selman ile G20 zirvesinde görüşme yapmayacak

ABD Başkanı Joe Biden'dan Suudi Arabistan kararı
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda “sistemli” davranacağını ifade etti.
 
ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde yakın zamanda herhangi bir değişikliğin olmasının beklenmediğini aktaran Sullivan, “Böylece Başkan aceleci davranmayacak. Sistemli, stratejik hareket edecek ve her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak” dedi.
 
Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan'a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" dedi.
 
"SELMAN İLE GÖRÜŞMEYECEK"
 
Biden'ın 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını aktardı.
 
Biden'ın Rusya'nın küçük bir taktik nükleer silah kullanmasını veya Karadeniz'de bir bomba patlatmasını daha büyük bir bombadan daha az ciddi görüp görmediği sorulduğunda Sullivan, bu tür ayrımlar yapmanın "tehlikeli" olduğunu ve Başkan Biden’ın böyle bir şey yapmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna'daki savaş alanında nükleer silah kullanılması, nükleer silah kullanılmasıdır” dedi. Sullivan ayrıca, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin ve diğer sorumlu ülkelerin Rusya'ya bu savaşta nükleer silah kullanmayı düşünmemesi gerektiği konusunda çok net ve kararlı bir mesaj gönderme görevi olduğunu belirtti.
 
NELER YAŞANDI?
 
OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC+ hamlesinden sonra ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu. (İHA)
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