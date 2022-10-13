ABD Başkanı Joe Biden'dan bir gaf daha. Kanserden ölen oğlu için Irak'ta öldü dedi

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanda gündemden düşmeyen gaflarına bir yenisini daha ekledi. Biden, yaptığı bir konuşmada, kanser nedeniyle ölen oğlunun Irak'ta öldüğünü söyledi.

Daha önce kürsüden ineceği yeri şaşıran, hayatını kaybeden İndiana Kongre Üyesi Jackie Walorski’ye seslenen ve birçok "tuhaf" hareketi nedeniyle defans hastası olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm nedenini unuttu.

Colorado'da konuşan Biden, 2015 yılında beyin kanserinden ölen oğlu Beau Biden için, “Bunu Bronz Yıldız, üstün hizmet madalyası kazanmış ve Irak’ta hayatını kaybetmiş bir adamın babası olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Biden 2019’da yaptığı bir konuşmada Beau’nun Irak’ta yanık çukurlarına maruz kaldığına inandığını söylemiş ve “Benim görüşüme göre, dördüncü evre glioblastoma ile geri döndü ama bunu kanıtlayamıyorum. Öleceğini bilerek on sekiz ay yaşadı” demişti.