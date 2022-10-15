ABD Başkanı Joe Biden'dan genç kıza tuhaf sözler. Genç kız neye uğradığını şaşırdı

Son zamanlarda yaptığı tuhaf hareketlerle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez bir kız çocuğuna yaptığı hareketle kafaları karıştırdı.

Ziyaret ettiği California'daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektiren Biden, fotoğraf çekildiği genç kıza eğilerek “Kızlarıma ve kız torunlarıma hep söylediğim çok önemli bir şey, 30'una kadar ciddi ilişki yok” dedi.

ABD Başkanı'nın arkadan eğilip omzuna dokunduğu genç kızın, Biden'ın bu sözleri karşısında şaşkına döndü. Genç kız Biden'a "Bunu aklımda tutacağım yanıtını verdi.

MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD yönetiminin enflasyonla mücadele politikalarına dair okulda bir konuşma yapan Biden'ın açıklamaları, genç kızla yaşadığı bu tuhaf durumun gölgesinde kaldı. Birçok yayın organı, “Biden işi gücü bıraktı, ilişki danışmanlığına başladı” yorumu yaptı. Bazı yayınlar da Biden'ın kızın saçlarını kokladığını savundu.