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  • ABD Başkanı Joe Biden'dan genç kıza tuhaf sözler. Genç kız neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden'dan genç kıza tuhaf sözler. Genç kız neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, tuhaf hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Genç kızın omzuna dokup, "30 yaşına kadar ciddi ilişki yok" dedi. Genç kız neye uğradığını şaşırdı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 21:47
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ABD Başkanı Joe Biden tuhaf hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Genç kızın omzuna dokunup 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok dedi

ABD Başkanı Joe Biden'dan genç kıza tuhaf sözler. Genç kız neye uğradığını şaşırdı
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Son zamanlarda yaptığı tuhaf hareketlerle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez bir kız çocuğuna yaptığı hareketle kafaları karıştırdı.

Ziyaret ettiği California'daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektiren Biden, fotoğraf çekildiği genç kıza eğilerek “Kızlarıma ve kız torunlarıma hep söylediğim çok önemli bir şey, 30'una kadar ciddi ilişki yok” dedi.

ABD Başkanı'nın arkadan eğilip omzuna dokunduğu genç kızın, Biden'ın bu sözleri karşısında şaşkına döndü. Genç kız Biden'a "Bunu aklımda tutacağım yanıtını verdi.

MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD yönetiminin enflasyonla mücadele politikalarına dair okulda bir konuşma yapan Biden'ın açıklamaları, genç kızla yaşadığı bu tuhaf durumun gölgesinde kaldı. Birçok yayın organı, “Biden işi gücü bıraktı, ilişki danışmanlığına başladı” yorumu yaptı. Bazı yayınlar da Biden'ın kızın saçlarını kokladığını savundu.

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Kamil
15.10.2022 22:09
sigara toplayan tayyip kafası  
 
burak
15.10.2022 22:01
ciddi ilişkiye gerek yok kafana göre takıl demiş  
 
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