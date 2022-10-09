Elon Musk Joe Biden ile dalga geçti. ABD Başkanı anlamsız hareketleriyle sürekli gündem oluyor

Financial Times'a konuşan Musk, "Nüfusun ortalama yaşından çok uzak olmak istemezsiniz çünkü iletişimde kalmak çok zor olur." dedi.

Yaş faktörüne dikkati çeken teknoloji milyarderi, "Belki ortalama yaştan bir nesil uzakta olur, ama iki nesil? Torunlarınızın olduğu bir noktada insanlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz?" diye sordu.

Biden ile Musk arasındaki diyalog, Demokrat ismin seçilmesinden bu yana bozuldu. Joe Biden, 2024'te tekrar seçilirse 82 yaşına girmek üzere olacak.