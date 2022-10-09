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  • Elon Musk Joe Biden ile dalga geçti. ABD Başkanı anlamsız hareketleriyle sürekli gündem oluyor

Elon Musk Joe Biden ile dalga geçti. ABD Başkanı anlamsız hareketleriyle sürekli gündem oluyor

Elon Musk, Amerika’nın en tartışılan başkanlarından Joe Biden’ın 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:41
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Elon Musk Joe Biden ile dalga geçti. ABD Başkanı anlamsız hareketleriyle sürekli gündem oluyor

Elon Musk Joe Biden ile dalga geçti. ABD Başkanı anlamsız hareketleriyle sürekli gündem oluyor
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Financial Times'a konuşan Musk, "Nüfusun ortalama yaşından çok uzak olmak istemezsiniz çünkü iletişimde kalmak çok zor olur." dedi.

Yaş faktörüne dikkati çeken teknoloji milyarderi, "Belki ortalama yaştan bir nesil uzakta olur, ama iki nesil? Torunlarınızın olduğu bir noktada insanlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz?" diye sordu.

Biden ile Musk arasındaki diyalog, Demokrat ismin seçilmesinden bu yana bozuldu. Joe Biden, 2024'te tekrar seçilirse 82 yaşına girmek üzere olacak.

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Hamit Seki
9.10.2022 15:01
Elon musk Biden'in beynine yerleştirdiği chip ile denemeler yapıyor ve çok eğleniyor.  
 
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