ABD Başkanı Biden’dan İsrail’e destek

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin’e yönelik saldırılarında İsrail'in yanında olduklarını ve Tel Aviv'in “kendini savunma hakkını desteklediklerini” söyledi.

ABD Başkanı Biden’dan İsrail’e destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.

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