İsrail ölü sayısının 150'ye yükseldiğini açıkladı

Hamas’ın Gazze Şeridi'nden düzenlediği saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ölü sayısının 150'ye yükseldiğini açıkladı

İsrail ordu radyosu, Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 150 İsrailli'nin öldüğünü duyururken, ülke genelinde yaralı sayısının 1000'i geçtiği belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

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Bunun üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü, 70'ten fazla kişinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

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