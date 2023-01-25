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Biden Rusya'yla gerilimi artıracak kararı açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Ukrayna'ya tank desteği vereceklerini belirten Biden, "Ukrayna'ya 31 adet Abrams tankı yollayacağız" dedi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 20:46
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ABD Başkanı Bidendan Rusyayla gerilimi artıracak karar

Biden Rusya'yla gerilimi artıracak kararı açıkladı
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Almanya’dan Leopard tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesine onay gelmesinin ardından flaş bir adım da ABD'den geldi. Biden yaptığı açıklamada M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden yaptığı son dakika açıklamasında Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı gönderileceğini açıkladı.

Biden bu tankların bir  Ukrayna taburuna denk geldiğini duyurdu. Biden konuşmasının devamında, "Tüm bu yardımların amacı Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlamak. Rusya'ya yönelik saldırgan bir tehdit teşkil etmiyor. Hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini istediklerini belirterek, “Putin, en başından bu yana yanıldı ve yanılmaya devam ediyor” dedi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları şöyle:,

Bu süreçte birlik olarak güçleniyoruz. Scholz da ifade etti, toprak bütünlüğünün sağlanması açısından, biz Ukrayna iletişim grubu ile toplandık ve 50 ülke, desteklerini taahhüt ettiler ve Rusya'nın şiddetine karşı birlikte olmayı taahhüt ettiler. Bu adımların devam etmesinden memnuniyet duymaktayım.

Fransa, askeri araçlar gönderecek, Almanya, Slovakya, Norveç ve İngiltere önemli hava savunma sistemleri sağlamakta. Ukrayna birliklerinin eğitimine en kısa sürede başlayacağız." dedi.

Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.

Biden bir gazetecinin kendisine yönelttiği 'Almanya'nın adımı sizi tetikledi mi?' sorusuna 'Hiçbir şey beni tetiklemedi. Ukrayna için birlik içinde hareket ediyoruz' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

RUSYA ABD YAPIMI TANKLARI HEDEF ALDI: TIPKI DİĞERLERİ GİBİ YANACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya göndermesi beklenen ABD yapımı Abrams tanklarını hedef almıştı.

Peskov, "Birçok uzmanın bu fikrin saçma olduğunu düşündüğünden eminim. Bu, teknolojik nedenlerden dolayı başarısız olacak bir plan.

Asıl mesele şu ki bunun Ukrayna ordusuna katabileceği potansiyel abartılıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu tankların Ukrayna'ya tedarik edilmesi durumunda Rus ordusunun hedefi olacağını vurgulayan Peskov, "Bu tanklar tıpkı diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bu Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni bir yük getirecek” demişti.

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1950
25.01.2023 20:55
Ukrayna’yı destekleyin ki iki ülkede yok olsun, sizde kolayca ham yapın  
 
👍
25.01.2023 20:55
SÜPER  
 
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