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Twitter'da ifşa dalgası büyüyor. Biden ile ilgili şoke eden iddia

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ifşaatını sürdürüyor. Twitter eski yönetiminin yazışmalarını içeren yeni belgeler yayımlandı. Belgelerde Demokratik Partili kongre üyesinin şirkete yönelik baskısını da gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:50
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Twitterda 15. ifşa. Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi

Twitter'da ifşa dalgası büyüyor. Biden ile ilgili şoke eden iddia
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Şirketin sahibi ve yöneticisi Elon Musk'ın bağımsız gazeteciler aracılığıyla paylaştığı dosyaların 15’incisi yayımlandı.

Yazışmalarda, ABD Kongresi'nin tartışmalı üyesi Adam Schiff, Twitter yönetimine ABD Başkanı Biden ile ilgili tweetleri sildirmeye çalıştığı yer alıyor. ABD gündeminin ilk sıralarında yer alan Twitter dosyalarına yenileri ekleniyor.

Twitter eski yönetiminin yazışmalarını içeren belgelerde, bu kez Demokratik Parti vekili Adam Schiff’in, Twitter yönetimine baskısına yer verildi.

ESPRİLİ PAYLAŞIMLARI SİLDİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Dosyada, Schiff’in eski ABD Başkanı Trump'ın kendi sayfasından yayınladığı başkalarına ait tweetleri hedef alması dikkat çekiyor.

Schiff'in eski Twitter yönetimine, Demokratik Parti ve Başkan Biden ile ilgili esprili paylaşımları sildirmeye çalıştığına yer veriliyor.

Twitter yönetiminin ise tweetleri mizah içerdiği gerekçesiyle kaldırmayı reddettiği görülüyor.

Schiff’in baskıları sonucu, Trump hakkındaki azil davasına ilişkin makaleleri bulunan New York Post yazarının hesabının kapatıldığı da belirlendi.

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