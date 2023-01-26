26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsviçre’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

İsviçre Federal Konseyi, "Ukrayna'daki askeri saldırganlığını" gerekçe göstererek Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin (AB) son paketinde getirdiği önlemleri benimseyerek daha fazla yaptırım uygulama kararı aldı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:24
Takip Et

İsviçre'den Rusya'ya saldurganlık gerekçesiyle yeni yaptırımlar

İsviçre’den Rusya’ya yeni yaptırımlar
+
Aa
-

Federal Konseyin açıklamasında, "İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri saldırıları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğini baltalayan eylemlerine yanıt amacıyla, AB'nin dokuzuncu yaptırım paketinde yer alan Rusya'ya yönelik önlemleri kabul etti." ifadesi yer aldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik 16 Aralık 2022'de uygulamaya aldığı 9. yaptırım paketi, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını kapsıyor.

İsviçre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi.

Buna ek olarak İsviçre'nin, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mallar üzerindeki ihracat yasağını, uçak ve insansız hava araçları motorlarını içerecek şekilde genişletmesi bekleniyor.

Öte yandan İsviçre, Rus madencilik sektörüne de yeni yatırımları yasaklamayı planlıyor.

AB'nin üyesi olmayan İsviçre, ekonomik olarak komşularıyla uyumlu ilişkiler yürütüyor.

Geçen yıl şubat ayının sonunda, dönemin İsviçre Federasyonu Başkanı Ignazio Cassis, ülkesinin AB tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer yetkililere karşı Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle AB tarafından uygulanan mali yaptırımları benimsediğini açıklamıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Parlamentosunda bir komite, İsviçre yapımı askeri malzemenin başka bir ülkeden Ukrayna'ya yeniden ihracını önleyen "yeniden ihracat yasağı"ndan feragat edilmesini önermişti.

Komiteden yapılan basın açıklamasında, "Komitenin çoğunluğu, İsviçre'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak dahil Avrupa'nın güvenliğine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine inanıyor." denilmişti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
6
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
7
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
﻿Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
﻿'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
﻿'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
﻿'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
﻿Zehir tacirlerine yönelik operasyon
﻿Zehir tacirlerine yönelik operasyon
﻿Zehir tacirlerine yönelik operasyon
﻿Vücudun olmazsa olmazı
﻿Vücudun olmazsa olmazı
﻿Vücudun olmazsa olmazı
﻿Bunları yapan çok mutlu oluyor
﻿Bunları yapan çok mutlu oluyor
﻿Bunları yapan çok mutlu oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.