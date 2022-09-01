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ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a uyarı geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ve Yunanistan'a tansiyonu yükseltmeyin uyarısı. ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:11
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:00
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyon uyarısı. Tansiyonu artırıacak eylemlerden kaçının

ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a uyarı geldi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizlere ilişkin, "tarafları tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya" davet etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atılmıştı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçmişti. Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti.

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Satır
1.09.2022 09:54
Yunanın hamisi baktı ki maşası haksız tansiyonu düşürün diyor NATO sade Yunan yada Amerika değil. Amerika şimdiye kadar hiçbir savaş kazanmamıştır. Gözünüzde o kadar da büyütmeyin bunları.  
 
Mete VARDAL
1.09.2022 09:53
Biz neden S400 ler ile kilit atamıyoruz? O savunma sistemlerini boşu boşuna mı aldık biz?  
 
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