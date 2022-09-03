Erdoğan’dan: Yunanistan İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz

TEKNOFEST Karadeniz'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki gösterdi.

"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor" diyen Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön... Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" dedi. Erdoğan, "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" şeklinde konuştu.

Yunanistan'a Ege adaları üzerinden de sert bir mesaj gönderen Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.