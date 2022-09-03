3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan’dan: Yunanistan İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz

Erdoğan’dan: Yunanistan İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’de yaptığı konuşmada, Yunanistan’a mesaj gönderirken, İzmir ve Kurtuluş Savaşı’nı hatırlattı. Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz" dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 16:01
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 16:26
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yunanistan İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz

Erdoğan’dan: Yunanistan İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz
+
Aa
-

TEKNOFEST Karadeniz'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki gösterdi.

"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor" diyen Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön... Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" dedi. Erdoğan, "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" şeklinde konuştu.

Yunanistan'a Ege adaları üzerinden de sert bir mesaj gönderen Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Turgut reis
3.09.2022 16:54
Yav he he  
 
Gökhan
3.09.2022 16:51
Damat Kayınpederi koltuktan düşer diye çok korkuyormuş..Acaba neden  
 
Mehmet
3.09.2022 16:45
Bence de unutmasın.. Çok şımardılar ama biz bir şey yapmıyoruz..  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
1
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
2
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
3
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
4
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
5
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
6
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
7
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı
﻿Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı
﻿Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı
﻿Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
﻿Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
﻿Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
﻿Dursun Özbek'den Icardi yanıtı geldi
﻿Dursun Özbek'den Icardi yanıtı geldi
﻿Dursun Özbek'den Icardi yanıtı geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.