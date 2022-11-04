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İbrahim Kalın F-16 için tarih verdi: Bir iki ay içinde çözülme ihtimali yüksek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin, “Tam bir tahminde bulunmak çok kolay değil ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor” dedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 02:46
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İbrahim Kalın F-16 için tarih verdi: Bir iki ay içinde çözülme ihtimali yüksek

İbrahim Kalın F-16 için tarih verdi: Bir iki ay içinde çözülme ihtimali yüksek
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CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’de büyük bir doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili açıklamalarını ‘Türkiye’nin enerji altyapısının, boru hatlarının, bu kapasiteyi taşımaya müsait olduğunu’ iddia ederek değerlendirdi.

Kalın, “ABD Türkiye’ye F-16’ları verecek mi?” sorusu üzerine, şu anda sürecin devam ettiğini, ABD’de 8 Kasım’daki seçim sonrası yeni yapılanmanın ortaya çıkacağını söyledi.

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

“Tam bir tahminde bulunmak çok kolay değil ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor. Bu olduğu zaman da F-16 meselesi, hem modernizasyon hem de yeni F-16’ların alınması anlamında çözüme kavuşur.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken, “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” demişti.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’yse, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı.

Tasarıda ‘ABD başkanının Türkiye’ye F-16 satışının ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması’ ve ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ şartları yer alıyordu.

Birleşmiş Millet Genel Kurulu için gittiği ABD’de konuşan Erdoğan, geçen ay “ABD’li senatörler F-16 konusunda olumlu konuştu” demişti.

7 Ekim’de cuma namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var” demişti.

Dört gün sonraysa ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarılmıştı.

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