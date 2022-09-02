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Yunanistan’ı şımartmaya devam ediyorlar: ABD’den skandal S-300 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın kullandığı Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'na ABD’nin CAATSA uygulamasını başlatmasından çok daha önce yerleştirildiğini ileri sürerek yaptırıma gerek olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 17:29
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Yunanistan'ın Türk F-16'larını taciz etmesi sonrası ABD'den skandal S-300 açıklaması

Yunanistan’ı şımartmaya devam ediyorlar: ABD’den skandal S-300 açıklaması
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Hellas Journal web sitesinin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Yunanistan tarafının S-300'leri satın alması 1990'larda, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın (CAATSA) kabul edilmesinden onlarca yıl önce gerçekleşmiştir.  CAATSA Yasası'nın 231'inci bölümü, 2 Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen önemli işlemlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulunan ABD'li sözcü ayrıca, "Tüm NATO müttefiklerini, ittifak içinde tam bir birlikte çalışabilirlik sağlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Girit Adası'nda konuşlu S-300 sistemi ilk olarak 1997'de Güney Kıbrıs tarafından satın alınmış ancak Türkiye, İngiltere ve NATO'nun baskısıyla, S-300'lerin güneydeki adaya taşınmasını kabul etmişti.

Ankara, Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğini bildirmişti.

S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Ayrıca Türkiye'nin "S-300 provokasyonu" olarak tanımladığı hadisede, Yunan S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attığı açıklanmıştı.

Türkiye'nin "tacizin" radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndereceğini belirttiği olayı Yunanistan tarafı reddediyor.

“AMERİKA’NIN, YUNANİSTAN’IN S-300 HAMLESİNE VERECEĞİ YANITI MERAKLA BEKLİYORUZ”

Olayın yaşanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO'nun en büyük gücü ABD'nin, Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemleri almasını, güya kendi uçaklarına tehdit olarak gördüğünü' belirterek, şöyle konuşmuştu:

"Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirilmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika, bize vermediği F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz gereği F-35'lerle S-400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiçbir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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Çarıksız Ağa
2.09.2022 17:35
İnsanoğlu heryerde aynı bunlarında bizden farkı yok menfaat varsa adamına göre muamele yaparsın  
 
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