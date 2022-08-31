31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Yunanlıların S-300 tacizi NATO'ya taşınıyor. Radar kayıtları Brüksel'e gönderilecek

Yunanlıların S-300 tacizi NATO'ya taşınıyor. Radar kayıtları Brüksel'e gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi ile yapılan tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilecek.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:31
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:26
Takip Et

Yunanlıların Türk F-16'lara radar kilidi atması NATO'ya taşınıyor. Radar kayıtları Brüksel'e gönderilecek

Yunanlıların S-300 tacizi NATO'ya taşınıyor. Radar kayıtları Brüksel'e gönderilecek
+
Aa
-

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.

Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.

Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

"BU KADAR ALENİ ŞIMARIKLIK BU KADAR PERVASIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

YUNANLILARDAN TACİZE DEVAM

Öte yandan Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor.Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu.Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BORIS
31.08.2022 13:53
INDIREMEDINIZ BIZI TACIZ EDEN UCKALARI EN AZ BIRINI AMMA KORKAK CIKTINIZ BE .. HAKLIYSAK VURMANIZ GEREKIR ARKADAS ... !!!! KORKAKMIYIZ BIZ ?  
 
Gökhan 61
31.08.2022 13:51
Konuşma gereğini yap sözde Hulusi paşa  
 
Millet
31.08.2022 13:47
Abd denen küstah devlet hani güvenlik adına bu rus hava savunma sistemlerine karşıydı ama yunan rus sistemi ile bize kafa tutuyor o zaman bize gereği fazlasıyla düşüyor önce diplomasi  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
3
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
6
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
7
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.