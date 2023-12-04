Enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Milyonların beklediği haber

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşecek.

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla nihai zam oranı belli olacak.

Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,68

Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 22'yi aşmış durumda.

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle kesinleşecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı.

Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu.

Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.