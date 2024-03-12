Piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı

Ramazan Süzen
Piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı
Küresel piyasalar bugün ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına odaklandı.

ABD tarafından gelecek olana enflasyon rakamları dolar tarafından volatilite oluşturabilir. Dolarda görülebilecek hareketlilik küresel piyasalar üzerinde de etkili olabilir.
Fed’in faz politikasını etkileyen faktörler arasında yer alan enflasyon rakamları, faiz politikasına dair sinyaller verebilir.
Geçtiğimiz ay enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı. Bu ayda enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,1 olarak açıklanması bekleniyor.
Enflasyon öncesinde dolar endeksi TSİ 14.15’te 102.830 seviyesinde yatay bir seyirde bulunuyor.

dxygrafik.jpgOns altın 23 Şubat tarihinde 2.015 dolar seviyesinden tepki alarak yükseliş sergileyerek bu yükselişlerini bugüne taşıyor. Ons altında kritik veri öncesinde aynı saat diliminde 2.172 dolar seviyesinde yatay bant üzerinde seyrediyor.

altngrafik.jpgEuro/Dolar ise 1,0933 seviyesinde hafif yukarı yönlü primleniyor.

eurgrafik.jpg

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