ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti

ABD başkan adayı Donald Trump'a suikast skandalının ardından ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında kulağından vurulmasının sonrasında sert eleştiriler yöneltilen ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün bir açıklama yaparak saldırının gizli servisin en büyük başarısızlığı olduğunu söylemişti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında saldırıya uğraması ABD'de olduğu kadar tüm dünyada da yankılanmıştı.

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Eski başkan ve ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin faturası güvenlik zafiyeti geçiren gizli servise kesildi. Donald Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis’in direktörü Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi. Tüm sorumluluğu üzerine alan ve “On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarıszlık” itirafında bulunan Cheatle önce istifaya yanaşmasa da bugün çağrılara uyarak istifasını verdi.

"EN ÖNEMLİ OPERASYONEL BAŞARISIZLIK“

Amerikan Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle dün Amerikan Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu oturuma katılarak ifade vermişti.

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Kimberly Cheatle, Trump’a Pensilvanya eyaletinin Butler kentinde düzenlenen suikast girişimine ilişkin ifadesinde başarısız olduklarını kabul ederek tüm sorumluluğu üzerine almıştı.

Cheatle saldırıya ilişkin Gizli Servis’in kendi içinde soruşturma yürüttüğünü aktarsa da istifa çağırıları ardı ardına geldi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu Başkanı James Comer, “Gizli Servis artık beceriksizlik timsali haline geldi” ifadelerini kullanırken Demokrat Parti Temsilci Ro Khanna da “Bir başkan adayına suikast girişimi olduğunda Gizli Servis teşkilatının başında kalamazsınız" dedi.

İstifa çağrılarına daha fazla direnemeyen Cheatle, saldırıdan 10 gün sonra bugün istifasını verdi.

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