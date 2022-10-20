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  • Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük bir kokuyla dışarı koştular

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük bir kokuyla dışarı koştular

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:34
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Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük bir kokuyla dışarı koştular
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 8,31 kilometre derinlikte meydana geldi.

BAKAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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Ayaz Ak
20.10.2022 16:39
Kaçanlar erkekler :))))  
 
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