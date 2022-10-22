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  • Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den milyonları etkileyecek uyarı. İmar affındaki tehlikeye dikkat çekti

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den milyonları etkileyecek uyarı. İmar affındaki tehlikeye dikkat çekti

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Meclis'e "imar affı" yasa teklifinin sunulması düşüncesi üzerinden çarpıcı bir deprem değerlendirmesinde bulundu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:31
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Naci Görür deprem tehlikesi ve imar affı konusunda uyarılarda bulundu

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den milyonları etkileyecek uyarı. İmar affındaki tehlikeye dikkat çekti
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jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu Twitter'dan gündemdeki imar affı hakkında yorumda bulundu. Görür affın kapsamıyla ilgili uyarıda bulunarak özellikle İstanbul'un şimdiye kadar yaptığı hazırlıkların boşa gidebileceği konusuna dikkat çekti.

Görür söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık.

Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı deprem güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir. Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum."

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