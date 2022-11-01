Naci Görür büyük depremin yaşanacağı yeri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'da dün saat 21:34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin ardından uyarıda bulundu.

Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kavaklıdere-Pütürge/Malatya’da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’ e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum."



