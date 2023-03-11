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USD Coin'de dolar eşitliği bozuldu. Kripto piyasasında yeni kriz

ABD'li Circle Internet Financial tarafından çıkarılan sabit kripto para (stablecoin) USD Coin, dolar sabitinden düşerek 90 Cent'in altına indi. USD Coin'in (USDC) ihraççı firması Circle Internet Financial'ın iflas eden Silicon Valley BAnk'ta 3,3 milyar dolar riski bulunduğu haberiyle büyük değer kaybı yaşadı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:40
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Kripto piyasasında yeni kriz. USDC'de sert düşüş

USD Coin'de dolar eşitliği bozuldu. Kripto piyasasında yeni kriz
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USD Coin veya USDC, kripto pazarlarının önemli bir varlığı ve tamamen nakit rezervleri ve kısa vadeli Hazinelerle desteklenen sabit bir 1 dolar değerine sahip olma işlevi görüyor. Ancak kabaca 40 milyar dolarlık rezervin 3,3 milyar doları, yakın tarihin en büyük ABD banka iflaslarından biri haline gelen Silicon Valley Bank'ta bulunuyordu.

Kripto piyasasındaki en büyük ikinci sabitkoin, cumartesi günü ihraçcı firması Circle Internet Financial’ın batan Silicon Valley Bank’tan gördüğü zarar nedeniyle değer kaybına uğrayarak 81,5 sent’e kadar geriledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, düzenleyiciler cuma günü bankaya el koyarken yatırımcılar mevduatların iadesi konusunda daha fazla netlik bekliyor. Bu boşlukta USDC, cumartesi günü Londra'da sabah itibarıyla yaklaşık 92 sentten işlem görerek 1 doların altına düştü.

"DAHA GENİŞ ETKİLERİ OLACAK"

Endişeler şimdiye kadar 1 dolarda tutulan en iyi sabitkoin Tether'e yayılmadı. Tether daha önce rezervleri üzerinde incelemeye tabi tutulmuştu.

Circle'ın Baş Strateji Sorumlusu Dante Disparte, Silicon Valley Bank'ın (SVB) düşüşünü ABD finans sistemindeki "kara kuğu başarısızlığı" olarak nitelendirirken federal bir kurtarma planı olmadan "iş dünyası, bankacılık ve girişimciler için daha geniş etkileri" olacağını söyledi.

CoinGecko verilerine göre, USDC'nin dolaşımdaki yaklaşık 41 milyar token arzı ve kabaca 37 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Blockchain araştırma şirketi Nansen'e göre, son 24 saat içinde net 2 milyar dolarlık USDC itfa edildi. Bloomberg tarafından derlenen veriler, USDC'nin 81,5 sente kadar düşük işlem gördüğünü gösterdi.

SOMUT BİR KURTARMA PLANI ŞART

USDC gibi sabit paraların, ABD doları gibi başka bir yüksek likit varlığa karşı belirli bir değeri tutması amaçlanır. Çeşitli şekillerde gelirler ve Circle's gibi bazıları nakit ve tahvil rezervleriyle desteklenir. Yatırımcılar, kripto alım satımları arasında hareket ederken genellikle fonlarını sabitkoinlerde tutmayı tercih ediyorlar.

USDC'deki satışlar kötüleşirken, ABD merkezli kripto Borsası Coinbase Global Inc., hafta sonu USDC'nin ABD dolarına dönüştürülmesini "geçici olarak duraklatacağını" ve Pazartesi günü bankalar açıldığında yeniden başlayacağını söyledi.

USDC'deki düşüşün, kullanıcıların madeni para ticareti yapmasına, ödünç almasına ve ödünç vermesine izin veren ve büyük ölçüde istikrarlı madeni para içeren ticaret çiftlerine güvenme eğiliminde olan merkezi olmayan finans uygulamaları üzerinde zincirleme bir etkisi oldu.

Kripto yatırım şirketi Satori Research'ün CEO'su Teong Hng, SVB'nin başarısızlığı hakkında "Bu hafta sonu somut bir kurtarma planı olmazsa, önümüzdeki hafta piyasaların yine kötü geçeceğini düşünüyorum" dedi.

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