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Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu

Ekip arkadaşlarıyla aylar önce yaptığı şakalaşma videosunun yayınlanmasından sonra imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’in cezaevinde ilk talebi belli oldu

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:16
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:16
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Önceki gece tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyulan Gülşen’in ilk talebi belli oldu.

Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
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Aylar önce orkestra arkadaşları ile yaptığı şakalaşma videosunun yayınlanmasından sonra imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti.

Hürriyet'in haberine göre Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı.

Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.

Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti.

Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti.

Öte yandan görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.

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Mustafa
27.08.2022 12:14
Cezaevlerinde ağır engelli ve ağır hasta tutuklular var. Hiçbirine Gülşen'e gösterilen ilginin binde biri gösterilmedi. Neden acaba?  
 
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