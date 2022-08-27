Gülşen’in tutuklanması sizce doğru mu? Tıkla oy ver

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GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI

Şarkıcı Gülşen, 4 ay önceki bir konserinde gitarist olan sahne arkadaşına "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüntüler bir anda sosyal medyada paylaşıldı.

Gülşen İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Gülşen iki gün önce tutuklandı.

GÜLŞEN’İN İFADESİ

Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.

“PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR”

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlike atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.”

Gülşen, ifadesine şunları söyledi:

“Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan “Miraç” isimli arkadaşımın lakabı “imamdır”. Arkadaşlarla kendi aramızda ‘aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben “beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın” demem üzerine bana okrestra arasından “seni imam taşısın” şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.