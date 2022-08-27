Toygun Atilla Gülşen’in imam hatipli videosunu 5 ay sonra paylaşıp buhar olan kişiyi ortaya çıkardı

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilerle ilgili sözlerinin 5 ay sonra ortaya çıkmasının ardından apar topar gözaltına alındı ardından da tutuklandı.

Gülşen’in 5 ay önce söylediği ve üzerine özür dilediği sözleri için bu kadar hızlı bir şekilde tutuklanması tartışmalara neden olurken, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla gözden kaçan bir detaya dikkat çekti.

Gülşen’in tutuklanmasına neden olan ve 5 ay önce çekilen görüntüleri kim neden 5 ay sonra paylaştı?

Toygun Atilla, Türkiye’nin yaşadığı yoğun gündemin içerisinde beş ay sonra videonun ortaya çıkarıldığını belirterek, “5 ay önce konserde söylenen, sonrasında uçup giden o sözler, 5 ay sonra TikTok’ta gündeme gelmiş ve amaç hasıl olmuştu: “Kin, nefret, aşağılama” dedi.

Videonun Emre Aslan isimli bir hesaptan paylaşıldığını tespit eden Atilla, "TikTok’ta Gülşen paylaşımını yapan genç, bir anda hesabını kapattı. Buhar olup uçtu. O videonun neden 5 ay beklenip de 2 gün önce piyasa sürülmesini ve o videoyu piyasaya süren Emre Arslan isimli genci bir tek ben mi merak ediyorum." diye yazdı.

Toygun Atilla’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Her zaman olduğu gibi herkesin söyleyecek bir sözü vardı.

Söylediler.

Gazeteler, köşe yazarları, televizyonlarda tartışma programlarının tek konusu vardı: Gülşen...

Bir magazin figürü Gülşen, siyasetin ana gündemiydi.

Sonuç: Önce soruşturma, gözaltı, tutuklama.

Kaos, kutuplaşma, nefret...

Kin ve nefret her yerdeydi. Saflar birbirini aşağılamaktan geri durmuyordu.

5 ay önce konserde söylenen, sonrasında uçup giden o sözler 5 ay sonra TikTok'ta gündeme gelmiş ve amaç hasıl olmuştu: "Kin, nefret, aşağılama"

Peki kimdi o kısacık videoyu paylaşan ve Türkiye gündemini değiştiren.

Odatv ekibi bunu araştırdı.

Şef editörümüz Caner Taşpınar ve editör arkadaşımız Uğur Can Biçer ilk günden itibaren bu paylaşımın peşine düştü.

TikTok'ta Gülşen'in o kısacık videosunu paylaşan Emre Arslan adlı bir gençti.

Videoyu paylaşır paylaşmaz, bir anda sosyal medyada yayılmış, hızla twittera düşmüştü. Twitter'da bir anda oluşan öfke... Sonrası malum...

TikTok'ta Gülşen paylaşımını yapan genç, bir anda hesabını kapattı. Buhar olup uçtu.

"Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde"

İşte tam da bu cümleye takılıyorum.

Gülşen benim de benimsemediğim o sözleri söylediğinde tarihler 30 Nisan 2022'yi gösteriyordu.

Tam 5 ay boyunca o sözler havada asılı durdu.

Biraz önce söylediğimiz gibi hayat devam etti.

5 ay sonra ise TikTok'ta paylaşılan o video bir anda farklı bir senaryoyu ortaya çıkmasına neden oldu.

Kin, nefret, kutuplaşma...

Sahi

O videonun neden 5 ay beklenip de 2 gün önce piyasa sürülmesini ve o videoyu piyasaya süren Emre Arslan isimli genci bir tek ben mi merak ediyorum."