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  • Müjde Ar’dan iktidara ‘Gülşen’ tepkisi: Sezen Aksu olayı gibi tüm topluma gözdağıdır

Müjde Ar’dan iktidara ‘Gülşen’ tepkisi: Sezen Aksu olayı gibi tüm topluma gözdağıdır

Oyuncu Müjde Ar, Gülşen'in cezaevine konulmasına ilişkin görüşlerini açıkladı. Ar, "Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır." dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 02:32
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Müjde Ar’dan iktidara ‘Gülşen’ tepkisi: Sezen Aksu olayı gibi tüm topluma gözdağıdır

Müjde Ar’dan iktidara ‘Gülşen’ tepkisi: Sezen Aksu olayı gibi tüm topluma gözdağıdır
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Oyuncu Müjde Ar, sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına katıldığı Halk TV yayınında tepki gösterdi.

Sözlerine "Yüreğim sıkıştı" diyerek başlayan Müjde Ar, "Her şey çok can sıkıcı. Yazıklar olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ülkenin üzerine ölü toprağı döktüler. Öyle bir hale geldik ki yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık" dedi.

Ardı ardına yasaklanan festivallere değinen Müjde Ar, "Diyorlar ki neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz. Vay vay vay" diye konuştu.

Müjde Ar şöyle devam etti:

"Verilen mesaj şudur. Çağdaş sanata karşıyız. Sapkınlıkları, bir kereden bir şey olmaz diyerek görmemelerini bilmeyenler yok. Sanat muhafazakar olamaz. Sanat özgürdür, başkaldırıdır. Sezen Aksu da olduğu gibi Gülşen'i apar topar içeri atmak, Gülşen'i apar topar tıkmak tüm topluma gözdağıdır.

Mesaj şudur. Bizden olmayan herkes bir gün suçlu ilan edilecektir. Senin yaşama hakkın yok. Yaşam tarzını ben tayin ederim. Ağzını açmayacaksın. Sokağa çıkmıyorlar mı? Kimse yakın çevrelerinden bunlara bir şey söylemiyor mu? Sokakta kimsenin yüzü gülmüyor.

Yöneten taraftır, kendi gibi olmayanları iter. Suçluyuz o taraftan baktığında... Ülkenin onlarca yaşamsal sorunu var. Şu halimize bakın. Sabahtan akşama kadar dayak yiyoruz, hakaret görüyoruz. Sürtük... Bu arada benim Sürtük diye bir filmim var. İzleyebilirler.

Mesele seçimse hastalıklı bir durum var. Bir iktidar olmak uğruna bu kadar kalp kırmak, yok saymak. Bu nedir ya?"

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Ahmet
27.08.2022 05:26
Kişi kendinden bilir işi gençken yaptığı işi bugün yapan Gülşen’e destek vermiş Müjde. Başları sıkışınca sanatçıyız biz.  
 
Yeşilçam’ın Gülşen’i Müjde
27.08.2022 05:15
Sanat için soyunabileceğini bizzat söyleyen ve bu içeriği belli filmlerde oynayan birinden güzel ahlak konuşması beklenemezdi zaten. Elbetteki toplumu zehirleme görevini yapana destek çıkacaktır.  
 
20 yıldır dayatılan sözde mütedeyyin yaşantının arkasındaAtatürk'e , Türk Milletine, Cumhuriyete ve kazanımlarına çok ağır saldırı ve yok sayma,hakaret ve sindirme eylemi vardır!
27.08.2022 03:07
Gerçek bir sanatçı olan Müjde Ar hanımefendinin bütün tespitlerine yurttaş olarak katılıyorum. Bu iktidarın derdi Cumhuriyet ve onun kazanımlarıyla ilgilidir.  
 
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