Hakan Ural canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasını savundu

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da konser verdiği sırada İmam Hatiplilerle ilgili söylediği sözler nedeniyle önceki gün tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevine gönderilmişti

Hakan Ural, yapmış olduğu televizyon programında Gülşen’in tutuklanmasını savunan sözler söyledi

"İmam Hatipten mezun olanlar ya da İmam Hatipliler sapıktırı tartışıyorsa bu ülke biz bitmişiz" diyen Hakan Ural, ekrana Şahan Gökbakar'ın İmam Halil Konakçı'nın Cem Yılmaz'ı hedef almasının ardından yaptığı paylaşımı getirdi.

Hakan Ural, "Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" diye konuştu.