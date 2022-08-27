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Hakan Ural canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasını savundu

Hakan Ural, canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasının doğru olduğunu savunan sözler söyledi

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:59
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:02
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Televizyonda program yapan Hakan Ural, Gülşen'in tutuklanmasını destekledi.

Hakan Ural canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasını savundu
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Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da konser verdiği sırada İmam Hatiplilerle ilgili söylediği sözler nedeniyle  önceki gün tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevine gönderilmişti

Hakan Ural, yapmış olduğu televizyon programında Gülşen’in tutuklanmasını savunan sözler söyledi

"İmam Hatipten mezun olanlar ya da İmam Hatipliler sapıktırı tartışıyorsa bu ülke biz bitmişiz" diyen Hakan Ural, ekrana Şahan Gökbakar'ın İmam Halil Konakçı'nın Cem Yılmaz'ı hedef almasının ardından yaptığı paylaşımı getirdi.

Hakan Ural, "Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" diye konuştu.

 

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Anel7ka
27.08.2022 20:34
Adam gibi adam daha çok kudurun fosil beyinliler  
 
Hüseyin
27.08.2022 20:26
Dedikoducu işte sever yağdanlıkta yağ olmayı eğer sen vatan millet savunması yapıyorsan şanlı Türk bayrağı altında her Türk askeri gibi vatani görevini yapacaktın dedikoduculuk erkek adama yakışmaz  
 
Atatürk’ün askerleri
27.08.2022 20:20
Asker 27.08.2022 19:38 Bir söze bakılır söz mü diye birde adama bakılır adam mı diye. Yemin ediyorum varya en güzel yorumu sen yapmışsın Para İÇİN maskotluk yapan tiplere söylenecek söz bu  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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