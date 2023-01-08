ABD'den Suriye ile ‘normalleşme’ adımlarına veto: Desteklemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Ankara ile Şam arasında ilişkilerin normalleşmesini desteklemediklerini söyledi.

Kirby, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, “Rusya’nın arabuluculuğunda Türkiye ve Esad rejimi arasında bir tür yakınlaşma yaşanıyor. ABD yönetiminin bakış açısına göre bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"HİÇBİR DEVLETİ NORMALLEŞTİRMEYE TEŞVİK ETMİYORUZ"

“Biz ABD olarak Şam rejimiyle ilişkileri normalleştirmedik. Hiçbir devleti de Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmiyoruz. Ancak bu görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini ve ne çıkacağını göreceğiz. Bulundukları yeri engellemek istemem ama biz elbette Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz.”

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Esad hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söylemişti.

Price, “Anladığım kadarıyla bu, Suriye, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında üçlü bir temastı” diyerek “Söyleyebileceğim tek şey şu ki, bizim politikamız değişmedi. İlişkilerinin seviyesini yükselten veya gaddar diktatör Beşar Esad’a yeniden saygınlık kazandırmak için destek beyan eden ülkeleri desteklemiyoruz. Ülkelere, Suriye halkına zulmetmeye ve hayat kurtarıcı insani yardımları reddetmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki acımasız insan hakları sicilini dikkatle göz önünde bulundurma çağrısında bulunuyoruz” demişti.

Price, “Peki bu konuda Türkiye ile konuştunuz mu?” sorusuna yanıtında ise “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, şu an ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkilerin seviyesini yükseltmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin son 12 yıldır kendi halkına yönelik korkunç insan hakları sicilini dikkate alması gerektiğini açıkça belirttik” dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan geçen hafta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmişti. Toplantı, Ankara ve Şam arasında 11 yıl aradan sonra ilk resmi temas olarak dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşma sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelebileceğinin sinyalini vererek, “Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova’da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak” ifadelerini kullanmıştı.