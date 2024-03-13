ABD’den Türkiye’ye dönen yolcunun salatasından çıkan şok etti. Uçak şirketinin teklifi pes dedirtti

Kaynak: Show Haber
ABD’den Türkiye’ye dönen yolcunun salatasından çıkan şok etti. Uçak şirketinin teklifi pes dedirtti
ABD’den Türkiye’ye dönen bir yolcunun salatasından falçata çıkması sonrasında uçak şirketinin vatandaşa bilet teklif ettiği ortaya çıktı.

Show Haber’in haberine göre; Bir yolcunun ABD’den Türkiye’ye dönüş uçuşunda yaşadığı inanılmaz bir olay gündem oldu.

Yolcu, uçakta servis edilen salatadan bir ısırık aldıktan sonra ağzının kanamaya başladığını fark etti.

Salatanın içinden çıkan falçatanın parçası çıktığını keşfetti ve bu durum uçaktaki herkes için endişe verici saatlere yol açtı.

Uçakta “Bıçaklı Salata” Krizi Bir yolcunun Amerika’dan Türkiye’ye dönüş yolculuğunda yaşadığı şok edici bir olay, uçak İstanbul’a inişe yaklaşık iki saat kala ortaya çıktı.

Kabin ekibi yemek servisi yaparken, yolcunun salatasından 2-3 cm boyutlarında bir bıçak parçası çıktı.

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Avukat Mahcemal Seyhan’a göre, genç adam bu parçayı görmüş, ancak diğer parçayı yutmuş ve ağzı kanamaya başlamıştı.

Havayolu Şirketinin Tepkisi ve Yolcunun Durumu Kabin ekibi, “Bu salatayı kesen bıçakların parçası” diyerek durumu hafife aldığı bildirildi.

Avukat Seyhan, muhtemelen yemek şirketinin bir hatası olduğunu, ancak hizmeti sağlayan havayolu şirketinin de sorumluluğu olduğunu belirtti.

Uçak indikten sonra talihsiz yolcu hemen hastaneye götürüldü.

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UÇAK BİLETİ TEFLİF ETTİLER

Havayolu şirketi, ölümden dönen yolcuya tepki çeken bir teklifte bulundu.

Havayolu Şirketinin Teklifi ve Yargı Süreci Havayolu şirketi, yolcuya uçak bileti teklif ederek olayı küçümsedi ve bu durum trajikomik olarak nitelendirildi.

Şimdi, “bıçaklı salata” iddiası mahkemeye taşındı ve Seyhan, maddi ve manevi zararlar için dava açtıklarını açıkladı.

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