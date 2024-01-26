Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-16 satışı' açıklaması

Pentagon, Ankara'nın talep ettiği yeni nesil F-16 savaş uçaklarının sadece Türkiye için değil, NATO için de büyük önemi olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti alım talebine ilişkin süreç hakkında açıklama yaptı.

Ryder, "Stratejik bir NATO müttefiki olarak, Türkiye ile işbirliğimizi devam ettirerek Türk ordusunun sadece kendi vatandaşlarını korumakla kalmayıp aynı zamanda NATO ittifakının önemli bir üyesi olarak gelişmiş yeteneklere sahip olmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, F-16 konusunda ABD Kongresi ile "Yabancı Askeri Satışlar" sürecinde görüşmelere devam etmeyi ve çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi. Yeni nesil F-16'ların Türk Hava Kuvvetlerine kritik bir yetenek sağlayacağına inandıklarını belirten Ryder, Türk ordusunun modernizasyonuna destek verdiklerini aktardı.