Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-16 satışı' açıklaması

Kaynak: AA
Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-16 satışı' açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, "Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin Kongre ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Pentagon, Ankara'nın talep ettiği yeni nesil F-16 savaş uçaklarının sadece Türkiye için değil, NATO için de büyük önemi olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti alım talebine ilişkin süreç hakkında açıklama yaptı.

Ryder, "Stratejik bir NATO müttefiki olarak, Türkiye ile işbirliğimizi devam ettirerek Türk ordusunun sadece kendi vatandaşlarını korumakla kalmayıp aynı zamanda NATO ittifakının önemli bir üyesi olarak gelişmiş yeteneklere sahip olmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, F-16 konusunda ABD Kongresi ile "Yabancı Askeri Satışlar" sürecinde görüşmelere devam etmeyi ve çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi. Yeni nesil F-16'ların Türk Hava Kuvvetlerine kritik bir yetenek sağlayacağına inandıklarını belirten Ryder, Türk ordusunun modernizasyonuna destek verdiklerini aktardı.

Son Haberler
İran medyası Rusya’ya savaş açtı. Ölümlerden onları sorumlu tuttular Dünya
İran medyası Rusya’ya savaş açtı. Ölümlerden onları sorumlu tuttular
İngiliz karbonatı nelere iyi gelir? Sağlık
İngiliz karbonatı nelere iyi gelir?
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor Gündem
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor Gündem
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor
Rezene hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Rezene hangi hastalıklara iyi gelir
Gribi hafife alınca ağırlaşır Sağlık
Gribi hafife alınca ağırlaşır
Felç olmamak elinizde Sağlık
Felç olmamak elinizde