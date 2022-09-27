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Ege Adaları gerginliğinde yeni perde. ABD'li sözcü 'Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır' sorusunu yanıtladı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Ege Adaları' gerginliği artarak devam ederken, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Price her iki ülkeye çağrıda bulurken 'Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır' sorusuna da yanıt verdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 01:32
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ABD'Lİ Sözcü Yunanistan ve Türkiye arasındaki Ege Adaları gerilimine dair sorulara yanıt verdi

Ege Adaları gerginliğinde yeni perde. ABD'li sözcü 'Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır' sorusunu yanıtladı
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Günlük basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil.

NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

YUNAN GAZETECİNİN SORUSUNU YANITLADI

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna yanıt olarak Price, bunun diplomatik yollarla çözülmesi gereken bir sorun olduğu vurgusunu yineledi.

PROTESTO NOTASI VERİLMİŞTİ

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti. (AA)

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